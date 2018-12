Bolsonaro vai assumir o governo sob forte esquema de segurança

Jair Bolsonaro (PSL) se tornará a partir de terça-feira o 38º presidente do Brasil. A cerimônia de posse contará com forte esquema de segurança que privará o público de usar até mesmo itens básicos como bolsas e guardas-chuva. O acesso será feito a pé e serão montados quatro pontos de vistoria, com detectores de metal, da Rodoviária até a Praça dos Três Poderes. Haverá ainda agentes de segurança à paisana e até atiradores de elite em pontos estratégicos.

A Esplanada será bloqueada na madrugada de 31 de dezembro e será reaberta só na manhã de 2 de janeiro. A programação da posse começa às 15h (veja abaixo).

Investigação

A Polícia Federal abriu ontem um inquérito para apurar uma ameaça de atentado contra Bolsonaro no dia da posse.

Um grupo intitulado Maldição Ancestral divulgou na internet a intenção de matar o presidente eleito. “Se a facada não foi suficiente, talvez ele venha a ter mais surpresas (…) temos armas e mais explosivos estocados”, diz o texto.

Veja itens proibidos na posse:

• Garrafas.

• Guarda-chuva.

• Fogos de artifício.

• Apontadores laser.

• Animais.

• Bolsas e mochilas.

• Sprays.

• Máscaras.

• Produtos inflamáveis.

• Armas de fogo.

• Objetos cortantes.

• Drones.

• Carrinhos de bebê.