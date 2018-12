Avenida Paulista será interditada para Festa de Réveillon; veja rotas alternativas

Na próxima segunda-feira (31), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar toda a extensão da Avenida Paulista para realização do tradicional Réveillon na Paulista.

A interdição começa às 18h e acontece, no sentido Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação; no sentido Paraíso, entre as ruas da Consolação e Maria Figueiredo.

O palco da festa ficará entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, no vão livre do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, frente para o sentido MASP.

A CET orienta os motoristas que precisam passar pela região a pegarem os seguintes caminhos alternativos: