Acidente com 10 veículos interdita rodovia Ayrton Senna

Um engavetamento com pelo menos 10 veículos interditou totalmente a rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, altura do quilômetro 17, na tarde desta sexta-feira (28).

O acidente ocorreu no sentido do interior, na altura da USP-Leste. Até às 15h, quatro faixas da via estavam liberadas.

A concessionária ainda não tem informações sobre os feridos, mas o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado.

O trânsito está lento do quilômetro 11 ao 17.

