Viatura da GCM é apedrejada na Cracolândia por usuários de drogas

Usuários de droga da região da Cracolândia apedrejaram uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, na manhã desta quinta-feira (27).

O vidro lateral traseiro, do lado direito, foi estilhaçado por um tijolo.

No momento do ataque, dois agentes estavam no veículo; eles não ficaram feridos.

Segundo a GCM, a confusão começou depois que uma prisão em flagrante foi efetuada.

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi pego com grandes quantias de drogas e dinheiro.

A Polícia Militar auxilia a operação.

Neste momento, há mais de cem usuários concentrados na Praça Júlio Prestes, em frente à estação de trem.