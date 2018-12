Veja como será o funcionamento do Metrô de SP neste final de ano

O Metrô de São Paulo terá operação especial nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Se a ideia é passar o Réveillon na avenida Paulista, o ideal é apostar no transporte sobre os trilhos, que estará preparado para receber quem vai curtir a festa.

No dia 31, as linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena) – exceto a estação Consolação – e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera – Palmeiras/Barra Funda) vão estender o horário de funcionamento até às 2h.

Mas se a curtição passar desse horário, você pode utilizar as estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Brigadeiro ou Trianon/Masp (Linha 2-Verde) para embarcar, pois esses locais vão operar ininterruptamente.

Todas as outras estações vão estar abertas apenas para desembarque.

Estação Consolação

Como a Consolação fica bem próxima do palco do Réveillon na Paulista, o Metrô vai fechar a estação mais cedo como medida de segurança. A partir das 16h do dia 31, todos os acessos estarão bloqueados, retornando apenas no dia 1º.

A companhia lembra que no primeiro dia de 2019 todas as linhas operam nos horários comuns, com reabertura das estações a partir das 4h40 – inclusive a Consolação.

Dá para comprar bilhete?

Nas estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, tanto as máquinas de autoatendimento (para bilhetes e recargas de cartões de transporte) quanto as bilheterias vão funcionar durante toda a noite.

Nas demais estações, a bilheteria funciona até às 2h da manhã.

O retorno do feriado

Para atender os turistas e viajantes que retornam à capital, as estações vão abrir mais cedo na quarta-feira (2).

Nesse dia, as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha começam a operar às 4h.

Apenas a Linha 15-Prata mantém o horário de costume, com abertura das catracas às 4h40.