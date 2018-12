Réveillon: Veja a situação das praias de Ubatuba para o Ano Novo

Apenas uma em cada quatro praias em São Paulo está própria para banho. Os dados parciais da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) mostram que apenas 23% do litoral apresentou praias em condições ótimas ou boas ao longo do ano. A principal preocupação é com o risco de doenças, como gastroenterite, conjuntivite, otite e hepatite A.

Confira a situação das praias do município de Ubatuba, no litoral norte.

Ubatuba

Picinguaba – Própria

– Félix – Própria

– Perequê-Açu – Própria

– Itaguá – Imprópria

– Tenório – Própria

– Grande – Própria

– Enseada – Própria

– Perequê-Mirim – Imprópria

– Lázaro – Imprópria

– Dura – Imprópria

– Lagoinha – Própria

– Maranduba – Imprópria

– Praia do Prumirim – Própria

– Itamambuca – Própria

– Vermelha do Norte – Própria

– Iperoig – Imprópria

– Vermelha – Imprópria

– Toninhas – Própria

– Santa Rita – Imprópria

– Sununga – Própria

– Domingas Dias – Própria

– Sapé – Própria

– Pulso – Própria

Ilha Anchieta

Praia das Palmas – Própria

– Praia do Presídio – Própria

– Praia de Fora – Própria

– Prainha do Leste – Própria

– Praia do Sapateiro – Própria

– Prainha do Engenho – Própria

– Praia do Sul – Própria

Período de amostragem: 24 de novembro a 23 de dezembro de 2018.

Situação das praias do litoral de São Paulo: