Réveillon 2019: Motorista já enfrenta lentidão na saída de SP para o litoral

As principais rodovias litorâneas já começam a apresentar lentidão na saída da capital paulista na tarde desta quinta-feira, 27. A Imigrantes tem congestionamento, sentido litoral, do km 28 ao km 43, e no sentido São Paulo, do km 55 ao km 46, devido ao excesso de veículos.

Na pista sul da Anchieta, no sentido do litoral, o tráfego está congestionado do km 27 ao km 30 também devido ao excesso de veículos.

Na Mogi-Bertioga, o tráfego segue intenso do km 59 ao km 70 e no trecho de serra do km 81 ao km 92. A atenção deve ser redobrada nos trechos de neblina.

A rodovia Presidente Dutra registra lentidão na região de Taubaté, no sentido do Rio, em razão de veículo quebrado na via

As rodovias Ayrton Senna, Castelo Branco, Anhanguera e Fernão Dias não apresentam problemas neste momento.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que 2,8 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias de acesso e saída da região metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado de ano novo – entre sexta-feira, 28, e terça-feira, 2.