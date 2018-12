Retrospectiva: marcas de 2018 na cidade de São Paulo

1 – Prédio do largo do Paissandu

Na madrugada do dia 1º de maio, um incêndio no edifício Wilton Paes de Almeida, no largo do Paissandu (centro), ocupado por famílias de sem-teto, fez a estrutura desabar, matando nove pessoas e deixando dezenas de famílias desabrigadas. A tragédia levou a prefeitura a vistoriar imóveis ocupados no centro para verificar condições de segurança.

Renato S. Cerqueira/Futura Press

2 – Carnaval de rua

Com um recorde de 12 milhões de foliões, segundo a prefeitura, e o uso da avenida 23 de Maio (foto) para os megablocos – que não será mais utilizada em 2019 –, o Carnaval de rua deste ano teve uma marca triste: o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado na rua da Consolação depois de encostar em um poste energizado.

Rivaldo Gomes/Folhapress

3 – Febre amarela

Iniciada no ano passado pela zona norte, a vacinação contra a febre amarela foi sendo expandida para outros distritos, até cobrir a cidade toda. A campanha começou com agendamento para aplicar as doses, que no início eram muito procuradas. Mas, depois da corrida inicial, a adesão foi considerada baixa. Quem ainda não se vacinou contra a doença deve procurar um posto de saúde.

Com baldeação gratuita, Connect faz trajeto do Brás ao aeroporto em 31 minutos / Alessandro Valle/ABCDigipress

4 – Trem para Cumbica

Prometida para a Copa de 2014, a ligação com o Aeroporto Internacional de Guarulhos por trilhos foi entregue em 31 de março. Com um desconforto: ela chega até a entrada do aeroporto, e os passageiros precisam pegar ônibus para acessar os terminais.

Estrutura na marginal Pinheiros cedeu há mais de um mês / Foto: Zanone Fraissat/Folhapress

5 – Viaduto na Marginal Pinheiros

Um viaduto que compunha a pista expressa da marginal Pinheiros cedeu na madrugada do dia 15 de novembro. Ninguém se feriu gravemente, mas o trânsito da cidade foi impactado e as obras de restauração da estrutura só devem ser entregues em maio de 2019.

João Doria (PSDB): Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress | Márcio França (PSB): Adriana Spaca/Folhapress

6 – Governo

Em 7 de abril, João Doria (PSDB) deixou a prefeitura para disputar o Palácio dos Bandeirantes –ele venceu a eleição em um segundo turno contra o atual governador, Márcio França (PSB). O vice, Bruno Covas (PSDB), assumiu o cargo e conseguiu, ontem, a aprovação do projeto mais importante para as finanças municipais: a reforma da Previdência dos servidores da prefeitura.

André Porto/Metro

7 – Desestatizações

Grande promessa de campanha de Doria, o programa de desestatizações da prefeitura completou mais um ano sem andar. O leilão do estádio do Pacaembu foi suspenso pela Justiça. A concessão do Ibirapuera foi suspensa depois que o governador Márcio França (PSB) disse que a porção estadual do local não poderia ser incluída no processo. Ele fez a mesma ressalva em relação ao Pacaembu. Governador eleito, Doria disse que vai assinar permissão para que as áreas sejam concedidas pela prefeitura.

Fotoarena/Folhapress

8 – Linha 5-Lilás do metrô

Após 16 anos do início de suas operações, a linha 5-Lilás do Metrô foi conectada à malha metroviária em setembro, com a abertura das estações Santa Cruz –que faz a ligação com a linha 1-Azul- e Chácara Klabin – com a 2-Verde.

Ronaldo Silva/Futura Press

9 – Muro de vidro da USP

Anunciada como um “presente à cidade” pelo então prefeito João Doria, a troca do muro de concreto da Cidade Universitária por paredes de vidro foi parcialmente entregue em abril, fruto de uma doação de empresas privadas. Mas ao longo dos dias –e meses– posteriores, lâminas de vidro foram aparecendo quebradas –já passam de 20. Ainda não se tem certeza se as ocorrências são vandalismo ou problema no projeto.