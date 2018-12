Quase 3 milhões de veículos vão pegar a estrada no Ano Novo; saiba qual melhor horário para viajar

Passar o Ano Novo longe de casa: é isso que os paulistas querem.

Entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, 2,8 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias de acesso e saída da capital paulista, segundo a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

As concessionárias de rodovias paulistas estão, desde o último dia 19, com a Operação de Verão – que disponibiliza mais equipes médicas e mecânicas para atender o volume de veículos.

Veja como será a operação das rodovias para o Ano Novo e o melhor horário para pegar a estrada:

ANCHIETA-IMIGRANTES

Cerca de 600 mil veículos devem trafegar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias.

Para atender esta demanda, o SAI vai operar até o dia 30 de dezembro, na maior parte do tempo, em Operação Descida.

Na sexta-feira (28), a operação começa às 7h e permanece até às 22h do sábado (29).

No domingo (30), a operação ficará das 8h às 13h.

A Operação Subida começa já às 2h da madrugada do dia 1º de janeiro e permanece até às 7h da quarta-feira (2).

Durante a operação, o motorista pode optar em subir a Serra tanto pela pista norte quanto pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e também pela pista norte da via Anchieta. A descida será feita exclusivamente pela pista sul da via Anchieta.

AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

Quase um milhão veículos deve circular nos dois sentidos da via, nas quatro praças de pedágio do corredor, segundo a Ecopistas, de amanhã até a próxima terça.

No sentido interior, a movimentação deve ser maior entre 7h e 18h do dia 28 de dezembro (sexta-feira) e das 5h às 9h do dia 29 de dezembro (sábado).

Em direção à capital, a previsão é de que o tráfego seja mais intenso entre 12h e 20h de 1º de janeiro (terça-feira).

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Cerca de 660 mil veículos são esperados para este feriado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, de acordo com a CCR AutoBAn.

Os horários de maior movimento por lá devem ser:

– Sexta-feira (28/12) das 15h às 18h.

– Sábado (29/12) das 10 às 13h.

– Terça-feira (01/01) das 15h às 22h.

CASTELLO-RAPOSO

Já o Sistema Castello-Raposo deve receber 564 mil veículos, conforme estimativa da CCR ViaOeste para a data.

Confira os horários de maior movimento:

– Sexta-feira (28/12) das 15h às 19h (sentido interior)

– Terça-feira (02/01) das 15h às 23h (sentido capital)

Operação Caminhão

No domingo (30 de dezembro) e na terça-feira (1º de janeiro), das 14 às 22 horas, os caminhões com destino à capital que usam a rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem pegar a via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo. O acesso à rodovia tem de ser feito pela saída 48 da Bandeirantes. A medida tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.