Mega da Virada: 17 pessoas dividiram principal prêmio do ano em 2017; relembre

Faltam apenas quatro dias para o sorteio da Mega da Virada, que neste ano vai distribuir um prêmio de R$ 280 milhões aos que acertarem mais dezenas entre as seis sorteadas. Ou seja, como o concurso não acumula, caso ninguém faça os seis números, o dinheiro é distribuído entre aqueles que marcarem, cinco, quatro e assim por diante.

Mas não pense que será mais fácil conseguir pelo menos algum retorno com sua "fézinha", já que o número de apostas para a principal loteria do ano costuma ser muito maior do que em outros concursos. Em 2017, por exemplo, 17 sortudos dividiram uma bolada de R$ 306,7 milhões, ficando com pouco mais de R$ 18 milhões cada um – foi o sorteio com mais vencedores da história da Mega-Sena.

Segundo estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas), a possibilidade de uma única pessoa vencer a Mega da Virada é de 0,6%. A maior probabilidade é que os R$ 280 milhões em jogo no dia 31 de dezembro de 2018 sejam divididos entre seis ou sete pessoas. O levantamento levou em consideração volume de apostas de 350 milhões de bilhetes – média de 2015 e 2016.

Nos 109 concursos feitos em 2018, 30 sortudos fizeram a sena em 20 concursos diferentes. Nos 89 demais, o prêmio acumulou. A última sena sorteada foi premiou R$ 69 milhões a um sortudo no dia 24 de novembro.

Desde que começou, em 1996, a Mega-Sena já deu o prêmio principal a 715 apostas em 2109 concursos. Antes do concurso com 17 vencedores na Mega da Virada de 2017, a maior divisão havia sido em abril de 2014, entre 15 sortudos. Já o maior prêmio já retirado por um único apostador foi de R$ 205 milhões, em novembro de 2015.

Veja a lista com os diferentes prêmios distribuídos na Mega da Virada: