Homem ateia fogo na ex-mulher em Santo André; suspeito está foragido

A polícia procura pelo segurança Edilson dos Reis Bispo, 48 anos, que ateou fogo na ex-mulher em Santo André, Grande São Paulo, na noite de quarta-feira (26). Josefa Paula Renata, 31 anos, está internada em estado grave no Hospital das Acácias.

De acordo com as investigações, a vítima havia acabado de deixar seu trabalho como auxiliar de enfermagem quando foi abordada por Bispo, que lhe ofereceu carona de moto. O suspeito a levou até uma esquina, desceu do veículo, despejou um líquido inflamável na ex-mulher e ateou fogo.

Logo em seguida, o homem fugiu. Josefa ficou com queimaduras de primeiro e segundo graus no corpo e só sobreviveu porque recebeu ajuda de colegas e trabalho e moradores de rua que viram a cena.

A teoria dos policiais é que Bispo não aceitou o fim do relacionamento, que durou dez anos. Apesar da possível motivação, o suspeito não apresentava indícios de que poderia atentar contra a vida de Josefa – uma vez que ela aceitou a carona sem relutar.