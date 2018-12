Esposa do traficante Nem passa para regime semiaberto

A esposa do traficante Nem da Rocinha passa a cumprir pena no semiaberto.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Danúbia Rangel preencheu os requisitos para a progressão de regime.

A mulher de Antônio Bonfim Lopes cumpriu 1/6 da pena e não teve falta disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses.

Danúbia Rangel foi condenada a 17 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de associação para o tráfico e corrupção ativa.

Já Nem foi preso no dia 9 de novembro de 2011. A polícia o encontrou enquanto tentava fugir, dentro do porta-malas de um carro, durante cerco realizado na Rocinha. Ele foi encaminhado para presídio de segurança máxima na região Norte do País.