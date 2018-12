Criança de 3 anos é achada morta em túnel do metrô de São Paulo

Um menino de 3 anos se perdeu dos pais na estação Santa Cruz do metrô no último domingo, em São Paulo, quando passeava com a mãe, o padrasto e outros 3 irmãos.

Segundo a mãe, Lineia Oliveira Silva, o vagão estava muito lotado e a criança desceu na estação quando as portas se abriram. Antes que ela conseguisse descer, as portas fecharam e o trem seguiu viagem.

Desesperada, a família desceu na próxima parada, na Praça da Árvore, e retornou, mas o garoto já havia sumido. A segurança do metrô foi acionada e passou a buscar a criança dento da estação. O tráfego dos trens foi suspenso durante as buscas.

Não demorou muito e os seguranças voltaram do túnel com o garoto em uma maca. Ele ainda foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida.

Segundo o IML (Instituto Médico Legal), a criança apresentava ferimentos graves na cabeça, indicando atropelamento.

Em nota, o Metrô se pronunciou sobre o caso.

"Prontamente iniciaram a busca, que resultou na localização de uma criança desacordada dentro do túnel, a 200 metros de Santa Cruz. O menino foi imediatamente encaminhado para um pronto socorro na região em uma viatura da Segurança da Companhia. No hospital, infelizmente, foi constatado o óbito", declarou o Metrô.

