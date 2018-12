Confira dicas para não cair em roubadas na viagem ao litoral

Uns já foram antes do Natal, outros ainda vão pegar a estrada. Mas uma coisa é certa: o fluxo de pessoas no sentido ao litoral aumenta a cada dia neste verão. Santos e Guarujá, por exemplo, esperam receber, cada uma das cidades, 2 milhões de pessoas no período. A rodovia dos Imigrantes já sentiu os efeitos ontem, quando chegou a registrar 10 quilômetros de congestionamento. O Metro Jornal dá algumas dicas para quem vai pegar uma praia durante essas férias.

Para comportar o fluxo, as principais vias de acesso ao litoral têm operações especiais nessa época do ano. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) estima receber 500 mil veículos durante o feriado de Ano Novo. Para facilitar a vida dos motoristas, será implementada a Operação Descida hoje (das 8h às 22h), amanhã (7h às 22h) e sábado (8h às 13h). A Operação Subida começa às 2h do dia 1º de janeiro e se estende até 7h do dia seguinte.

O trecho sul Rodoanel pode ajudar quem quiser cortar o trânsito de dentro dos municípios. Durante o feriado de Réveillon, evite os horários de pico na via, que devem acontecer entre amanhã e terça-feira, das 7h às 10h e das 16h às 20h.

O acesso ao litoral norte será auxiliado pela operação de descida na Rodovia dos Tamoios, que acontece a partir das 13h de sexta e termina às 17h de sábado.

Ao preparar as malas, inclua também o guarda-chuva. Esse verão promete ser mais quente do que o normal e ainda com chuvas irregulares pelo litoral, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os municípios litorâneos têm programações especiais para as férias, com atividades para todos os gostos e bolsos. Você pode conferir alguns destaques ao lado.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado) reforça o policiamento nas praias até o dia 8 de fevereiro com reforço de 2.758 policiais militares em 16 cidade do litoral. Haverá também 722 guarda-vidas de olho na segurança dos banhistas.

Metro Jornal IPVA 2019: Saiba como consultar o valor do imposto para seu veículo

Tome alguns cuidados e não estrague suas férias

Para não ter surpresas desagradáveis durante as férias na praia é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. Um deles é: ficar de olho na hidratação. O corpo elimina naturalmente mais líquidos e sais minerais do nosso organismo com o clima mais quente – por esse motivo, a ingestão de água é tão importante. Uma boa opção para os dias de calor é a água de coco, que, além de conter baixo número de calorias, tem composição natural semelhante à do soro fisiológico.

O cuidado com a alimentação também é importante. O melhor jeito é consumir alimentos leves e de fácil digestão, entre eles saladas, frutas, legumes e carnes magras.

A Fundação do Câncer indica que os melhores horários para se expor ao sol são antes das 10h e após as 16h. Tanto no período recomendado quanto fora dele, é importante usar filtro solar no corpo e nos lábios.

A Secretaria Estadual da Saúde recomenda que quem vá ao litoral se vacine contra a febre amarela dez dias antes da viagem para garantir proteção efetiva.