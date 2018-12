Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quinta-feira, 27 de dezembro

O dólar avançou 0,64%, a R$ 3,9215 na venda, na segunda alta consecutiva. Na sexta-feira (21), a moeda norte-americana havia subido 1,15%.

Investidores acompanham os desdobramentos da paralisação parcial do governo de Donald Trump, que desde sábado não possui financiamento para um quarto de seus programas, devido a um impasse entre a Casa Branca e democratas sobre recursos para construção de um muro na fronteira com o México, do qual o presidente dos EUA não abre mão.

Também estão no radar negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Enquanto negocia os termos de um acordo com o país asiático para encerrar uma disputa comercial, Trump chegou a discutir reservadamente a demissão do chairman do Fed, Jerome Powell, e voltou a atacá-lo na véspera do Natal, dizendo que o banco central era o “único problema” da economia dos EUA.

Na quarta-feira (26), o auxiliar econômico da Casa Branca Kevin Hassett tentou afastar as preocupações, afirmando que não há risco de Powell deixar o posto.

