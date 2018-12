Buraco interdita faixa da avenida Nove de Julho e afeta trânsito da região

Um buraco bloqueia uma faixa da avenida Nove de Julho, no sentido do centro, antes do viaduto Doutor Plínio de Queirós, na manhã desta quinta-feira (27).

Por medida de segurança, uma Operação "Pare e Siga" foi implantada no local.

O motorista encontra lentidão na altura rua Estados Unidos.

Equipes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão no local e não há previsão para liberação da via.