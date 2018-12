Assassino de Gerson Camata trabalhou com vítima por 20 anos; ação judicial teria motivado crime

Marcos Venício Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, foi transferido na noite de quarta-feira (26) para o presídio de Viana – 20 km da capital Vitória. O político foi morto no mesmo dia, por volta de 17h20, na Praia do Canto, em Vitória.

O preso confessou o crime uma hora depois. Camata foi morto com um tiro no braço esquerdo quando caminhava próximo a uma banca de revistas, na rua Joaquim Lírio. A bala, disparada de uma pistola calibre 380, teria atravessado o corpo.

Na manhã desta quinta (27), o corpo do ex-governador foi velado, no Palácio Anchieta, sede do governo do estado.

Leia mais:

Homem ateia fogo na ex-mulher em Santo André; suspeito está foragido

Brasileiro é preso pela Interpol por associação a ‘doleiro dos doleiros’

A relação entre o economista Marcos Venicio Moreira Andrade com o ex-governador Gerson Camata começou em 1986. O ex-assessor era responsável pela administração financeira das campanhas em períodos eleitorais de Camata.

De acordo com a polícia, o assassinato do ex-governador Gerson Camata foi motivado por uma ação judicial que ele movia contra o ex-assessor por danos morais. Segundo o secretário de estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, por causa dessa ação, o ex-assessor teve R$ 60 mil bloqueados de sua conta pela Justiça.

Marcos Venício foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima.

Luto oficial

O governador Paulo Hartung e a Ales (Assembleia Legislativa do Espírito Santo) decretaram luto de sete dias pela morte do ex-governador Gerson Camata, assassinado na tarde de quarta. Em nota, o presidente da Ales, deputado Erick Musso (PRB), disse que Camata inspirou gerações. “Sua história política, marcada pela democracia, inspirou muitas geracões. Foi um dos grandes governadores do estado. Progressista, reconhecido pelos capixabas. Aos familiares, meus mais profundos sentimentos e que Deus possa conforta o coração de todos”.