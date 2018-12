SPTrans altera itinerários de ônibus na região da avenida Paulista a partir desta quinta

A avenida Paulista recebe, nos próximos dias, eventos como a Corrida de São Silvestre e o tradicional Réveillon – que incluem a montagem da estrutura e manutenção do palco.

A agenda cheia da avenida mais famosa de São Paulo fez a SPTrans alterar o itinerário das linhas que circulam pela região dentro os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro.

Veja as alterações em cada linha de acordo com os dias:

Das 20h do dia 27 às 7h do dia 28: montagem do placo para o show de Réveillon

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

917M/31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

478P/10 Sacomã – Pompéia até Vl. Romana

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, C. V. Complexo Viário, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

875P/10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

874C/10 Pq. Continental – Metrô – Trianon – Masp

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

De 0h do dia 29 até o início da “Rua Aberta – Paulista” no dia 30 de dezembro

– Interdição da Av. Paulista sentido Consolação/Paraíso, entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Túnel José Roberto Fanganielo Melhem, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Al. Min. Rocha de Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

N506/11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena

875A/10 Aeroporto – Perdizes

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Al. Min. Rocha de Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Al. Min. Rocha de Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

809V/10 Vl. Gomes – Metrô – Trianon – Masp

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal

Das 18h do dia 30 até o início da “Corrida São Silvestre”

Interdição da Av. Paulista sentido Paraíso/Consolação – entre a Rua Haddock Lobo e Bela Cintra para montagem de estruturas de apoio.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

805L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

478P/10 Sacomã – Pompéia até Vl. Romana

874T/10 Ipiranga – Lapa

N506/11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação Itinerário

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

874C/10 Pq. Continental – Metrô – Trianon – Masp

Sentido único: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

809V/10 Vl. Gomes – Metrô – Trianon – Masp

Sentido único: normal até a Av. Paulista, Rua Augusta, R. Matias Aires, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Das 13h do dia 31 às 8h do dia 1º de janeiro – Réveillon na Paulista

Interdição da Avenida Paulista, no sentido Paraíso/Consolação entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação e no sentido Consolação/Paraíso, entre as ruas da Consolação e Maria Figueiredo.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vila Mariana

975A/10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Rua Augusta, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, retorno, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Augusta, Al. Itú, Rua Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Augusta, prosseguindo normal.

177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Matias Aires, prosseguindo normal.

508L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular)

Sentido Único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

805L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular)

Sentido Único: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua Bela Cintra, Rua Matias Aires, Rua Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

N307/11 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Rua Augusta, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, retorno, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Augusta, Al. Itú, Rua Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Augusta, prosseguindo normal.

475R/10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antonio, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, R. Cincinato Braga, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso/retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Cel. Oscar Porto, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Cel. Oscar Porto, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

478P/10 Sacomã – Pompéia até Vl. Romana

Ida: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Paulista, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

N506/11 Terminal Sacomã – Metrô Vila Madalena

Ida: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

5178/10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antonio, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, R. Cincinato Braga, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso/retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Cel. Oscar Porto, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

5154/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, R. Cincinato Braga, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso/retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Cel. Oscar Porto, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

669A/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Al. Santos, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

719P/10 Term. Pinheiros – Term. Princ. Isabel

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Matias Aires, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

809V/10 Vila Gomes – Metrô – Trianon – Masp

Sentido Único: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Antonio Carlos, prosseguindo normal.

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

874C/10 Pq. Continental – Metrô – Trianon – MASP

Sentido Único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vila Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Vd. Prof. Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

N802/11 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Teixeira da Silva, R. Cincinato Braga, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso/retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Cel. Oscar Porto, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.