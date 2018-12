Com as festas de fim de ano chegando, muitas pessoas aproveitam o recesso escolar e as férias no trabalho para fazerem viagens internacionais. É preciso, porém, ficar atento à variação das principais moedas, para não tomar nenhum susto antes, durante ou depois do passeio.

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta quarta-feira (26):

Dólar

Euro

Bitcoin