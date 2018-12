Tentativa de roubo a carro-forte no Butantã deixa um morto e um ferido

Uma tentativa de assalto a um carro-forte no supermercado Extra da Rodovia Raposo Tavares, no Butantã, zona oeste de São Paulo, terminou com um morto e um ferido na tarde do domingo, 23.

Segundo a Polícia Militar, três criminosos tentaram roubar o transporte de valores. Vigilantes da empresa revidaram e ocorreu um tiroteio. Um criminoso foi atingido e morreu no local. Outros dois fugiram em um GM Agile.

Um dos vigilantes também foi atingido e socorrido ao Hospital Universitário. O caso aconteceu às 12h30.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi encaminhada para a 5ª Delegacia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que investigará o caso.