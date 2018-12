Muito calor? Veja como usar as piscinas públicas de São Paulo

Para felicidade de uns – e desespero de outros – o verão chegou com tudo.

Os brasileiros devem enfrentar, em 2019, uma estação mais quente, em razão do fenômeno natural El Niño – que consiste, em linhas gerais, em mudanças significativas na temperatura do Oceano Pacífico, o que interfere, dentre outras coisas, na variação das temperaturas. No caso do Brasil, o calor vai aumentar.

Nada melhor, nesse contexto, do que se refrescar numa piscina. E melhor ainda se for de graça!

A capital paulista conta hoje com 27 centros esportivos com piscinas de diferentes tamanhos e para todas as idades.

Os espaços funcionam num horário padrão: de terça a domingo, das 8h às 17h. Todas contam com salva-vidas para ninguém ter problemas.

E como ter acesso?

Para garantir um espacinho numa piscina pública, é preciso se tornar sócio de algum centro esportivo municipal.

Mas isso é fácil. É só comparecer ao endereço mais próximo da sua casa (ver lista abaixo) com o RG, um comprovante de endereço e duas fotos 3×4.

O que pode

Mais do que poder, é recomendável o uso de protetor solar.

Além disso, touca de banho e óculos de natação também são itens que você pode usar, se quiser.

Para a segurança das crianças (de até 6 anos), flutuadores de braços ou cintura também são permitidos.

O que não pode

Crianças menores de 6 anos não podem usar as dependências sozinhas. Elas precisam, então, estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Nem pense em beber antes de ir se refrescar no centro esportivo, porque a entrada de pessoas alcoolizadas é proibida.

Fraldas e absorventes nem pensar!

E para evitar incidentes, nada de correr no entorno da piscina.

Quem tiver alguma doença infectocontagiosas fica vetado de entrar.

É proibido ainda comer, beber ou fumar no parque aquático.

Trajes de banho

Homens devem estar de sunga – shorts ou bermuda não são permitidos.

No caso das mulheres, maiô ou biquíni.

O usuário deve tirar qualquer joia, bijuteria, grampo ou objetos cortantes e oxidáveis antes de adentrar o espaço.

Veja o endereço mais perto:

CE Pacaembu (uma piscina olímpica)

Praça Charles Miller, s/nº – Pacaembu

Telefone: (11) 3664-4650

CE Ibirapuera – (uma quadrada)

Rua Pedro de Toledo, 1651 – Vila Clementino

Tel: (11) 3396-6495 / 3396-6496 / 5549-5691

CE Guarapiranga – (uma infantil e uma semi-olímpica)

Avenida dos Funcionários Públicos, 2.501 – Jardim Horizonte Azul

Tel: (11) 5051-5509

CE Vila Manchester – quatro unidades (duas feijões, uma semi-olímpica e uma infantil)

Praça Haroldo Daltro, s/n – Vila Nova Manchester

Tel: (11) 2295-2391

CE Jardim São Paulo – três unidades (feijão, infantil e semi-olímpica)

Rua Viri, 425 – Jardim São Paulo

Tel: (11) 2973-5390

CE Pirituba – três unidades (feijão, semi-olímpica e infantil)

Avenida Agenor Couto de Magalhães, 32 – Pirituba

Tel: (11) 3904-1154 / 3903-8178

CE Mooca – duas unidades (feijão e infantil)

Rua Taquari, 635 – Mooca

Tel: (11) 2694-7668

CE Santo Amaro – três unidades (adulto, semi-olímpica e infantil)

Avenida Padre José Maria, 555 – Santo Amaro

Tel: (11) 5687-6340)

CE Vila Maria (três unidades: feijão, semi-olímpica, infantil)

Praça Jânio da Silva Quadros, 150 – Vila Maria

Tel: (11) 5574-8760

CE Lapa (duas unidades: feijão, infantil)

Rua Belmonte, 957 – Alto da Lapa

Tel: (11) 3834-0032/ 5299

CE Vila Guarani (duas unidades: redonda, infantil)

Rua Lussanvira, 178 – Vila Guarani

Tel: (11) 5012-0150

CE Cambuci (três unidades: feijão, semi-olímpica, infantil)

Avenida Lins de Vasconcelos, 804 – Cambuci

Tel: (11) 3209-0995

CE Vila Curuçá (uma feijão)

Rua Grapirá, 537 – Itaim Paulista

Tel: (11) 2581-2410

CE Butantã (duas unidades: semi-olímpica e infantil)

Rua Hernani da G. Correa, 367 – Butantã/INOCOOP

Tel: (11) 3721-5711

CE Vila Santa Catarina (duas unidades: feijão e infantil)

Rua Rodes, 112 – Vila Santa Catarina

Tel: (11) 5031-6097

CE Vila Carioca (duas unidades: semi-olímpica e infantil)

Rua Campante, 100 – Vila Carioca

Tel: (11) 2215-5299

CE Ipiranga (uma feijão)

Praça Nami Jafet, 45 – Ipiranga

Tel: (11) 2273-1302

CE Santana (uma semi-olímpica)

Rua Santos Dumont, 1318 – Santana

Tel: (11) 2221-5214

CE Jardim Celeste (uma semi-olímpica)

Rua Edward Carmilo, 840 – Jardim Celeste

Tel: (11) 3751-0314 / 4729

CE Campo Limpo (uma retangular)

Rua Cibaúma, 54 – Campo Limpo

Tel: (11) 5844-8822

CE Sabará (uma retangular)

Rua Cúria, 149 – Jardim Sabará

Tel: (11) 5611-0915

CE São Mateus (uma retangular)

Avenida Satélite, 756 – Cidade Satelite – Santa Barbara

Tel: (11) 2919-2653

CE Vila Cabuçu (uma retangular)

Rua General Jerônimo Furtado, 751 – Jaçanã

Tel: (11) 2241-0454

CE Mandaqui (uma retangular)

Rua Coronel João da Silva Feijó, 80 – Mandaqui

Tel: (11) 2231-4705

CERET (duas infantis e uma de 100x50m)

Rua Canuto de Abreu, s/n°, Tatuapé.

Tel: (11) 2671-8788 / 2671-8227

CE Ermelino Matarazzo (uma semi-olímpica)

Rua João Euclides Pereira, 308, Jardim Matarazzo

Tel: (11) 2541-4142

CE Casa Verde (uma retangular)

Rua Armando Coelho e Silva, 775 – Parque Peruche

Tel: (11) 2208-2755