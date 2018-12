Acidente entre carro e caminhão deixa um ferido e interdita rodovia Presidente Dutra

A pista expressa da rodovia Presidente Dutra ficou totalmente bloqueada no quilômetro 212, sentido São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta segunda-feira (24).

Houve um acidente com caminhão no local – o motorista do veículo não conseguiu frear e atingiu um carro.

Uma vítima está em estado grave, inconsciente e preso em ferragens. O Helicóptero Águia foi acionado para fazer o resgate.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida ao PS Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

A pista expressa da Dutra ficou bloqueada até por volta das 18h, no quilômetro 212, sentido São Paulo, em Guarulhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agora a via está liberada.