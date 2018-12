Equipe de Bolsonaro veta mais um país da cerimônia de posse

O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, revelou, neste domingo (23), que nenhum representante do governo da Nicarágua estará presente na posse do presidente Jair Bolsonaro, no dia 01 de janeiro de 2019.

É o terceiro país a ser vetado da cerimônia em Brasília depois de Cuba e Venezuela.

Leia mais:

Missa de Natal do Papa Francisco será transmitida em 4K; veja onde assistir

Sérgio Cabral aceita fazer acordo de delação premiada

A Nicarágua vive uma grave crise política desde abril com uma forte repressão do governo de Daniel Ortega a opositores depois de uma tentativa frustrada de Reforma da Previdência.

Mais de trezentas pessoas já morreram e quinhentas ficaram feridas em confrontos violentos.