Carnaval 2019: Veja a agenda dos principais blocos em São Paulo

A prefeitura de São Paulo divulgou a lista com os dias, os horários e os locais dos desfiles dos 570 blocos que estão aptos a se apresentarem em diversas regiões da cidade. 54 blocos que estavam previamente inscritos desistiram de desfilar.

Entre os destaques estão artistas de peso como Alceu Valença, Elba Ramalho, Sidney Magal, Alline Rosa, Compadre Washington, Preta Gil, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Daniela Mercury.

Blocos já tradicionais na folia paulistana também estão garantidos, como o Sargento Pimenta, Bangalafumenga, Gambiarra, Acadêmicos do Baixo Augusta, Ritaleena, Agrada Gregos e Casa Comigo.

Os principais desfiles serão nas avenidas Marquês de São Vicente, na zona oeste, Engenheiro Luís Carlos Berrini, na zona sul, e Tiradentes, na região central. Elas substituem a avenida 23 de Maio, que não terá desfiles neste ano.

O pré-Carnaval oficial de São Paulo será nos dias 22 e 23 de fevereiro, enquanto a folia de rua será entre os dias 2 e 5 de março. Já o pós-Carnaval será no fim de semana dos dias 9 e 10 de março. Confira os principais destaques, datas e locais:

PRÉ-CARNAVAL:

23 de fevereiro (sábado)

– Sargento Pimenta (Cover de Beatles): Av. Brigadeiro Faria Lima, às 11h

– Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença: Obelisco do Ibirapuera, às 12h

– Bloco Casa Comigo: Av. Brigadeiro Faria Lima, às 12h

– Bloco Frevo Mulher, com Elba Ramalho: Em frente ao parque Ibirapuera, às 13h30

– Bloco Bangalafumenga: Av. Brigadeiro Faria Lima, às 14h

– Ritaleena: Rua dos Pinheiros, às 14h

– Beleza Rara, com Banda Eva: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, às 15h

– Pipoca da Alline Rosa: Av. Marquês de São Vicente, às 15h

24 de fevereiro (domingo)

– Monobloco: Obelisco do Ibirapuera, às 13h

– Confraria do Pasmado: Rua dos Pinheiros, às 13h

– Gambiarra, com Tiago Abravanel: Largo da Batata, às 15h

– Acadêmicos do Baixo Augusta: Rua da Consolação, às 16h

CARNAVAL:

2 de março (sábado)

– BregsNice, com Sidney Magal: Praça da República, às 12h

– Agrada Gregos: Av. Marquês de São Vicente, às 13h

– MinhoQueens: Praça da República, às 15h

3 de março (domingo)

– Tarado Ni Você: Av. Ipiranga com São João, às 10h

– Ajayô Kids, com Carlinhos Brown: Em frente ao parque Ibirapuera, às 10h

4 de março (segunda)

– Lua Vai: Praça da República, às 15h

5 de março (terça)

– Agrada Gregos: Av. Tiradantes, às 13h

PÓS-CARNAVAL:

9 de março (sábado)

– Bloco Largadinho, com Claudia Leitte: Av. Tiradentes, às 15h

10 de março (domingo)

– Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença: Obelisco do Ibirapuera, às 12h

– Bloco da Preta, com Preta Gil: Obelisco do Ibirapuera, às 13h

– Bloco Sabe de Nada Inocente, com Compadre Washington: Av. Tiradentes, às 13h

– Pipoca da Rainha, com Daniela Mercury: Rua da Consolação, às 15h