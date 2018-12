Rodízio será suspenso desta sexta até 14 de janeiro

Para a auxiliar no intenso fluxo de carros nesse final e início de ano, a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) irá suspender o rodízio municipal de veículos a partir de hoje até o dia 14 de janeiro do ano que vem.

Especialmente se você está na zona sul da capital e vai pegar uma das rodovias que partem das zonas oeste, norte e leste, fica o lembrete: a pista expressa da marginal Pinheiros está interditada próximo do Jaguaré devido ao viaduto que cedeu no dia 15 de novembro. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) indica o uso do rodoanel e a rodovia Dom Pedro 1º como rotas alternativas. Outra possibilidade é usar o corredor Norte-Sul, que pode levar o motorista até a marginal Tietê para acessar rodovias como Castello Branco, Ayrton Senna, Dutra e o sistema Anhanguera-Bandeirantes.

A CET estima que cerca de 2 milhões de veículos deixem capital no feriado de Natal. Para evitar congestionamentos mais pesados, a companhia recomenda que os motoristas evitem o horário entre 14h e 22h, programando sua viagem para depois das 22h (veja no quadro os piores horários para viajar nas rodovias que saem da capital).

Zona Azul no Ibirapuera

Na véspera de Natal e no feriado (segunda e terça-feira), a fiscalização de estacionamento rotativo (Zona Azul) estará suspensa nos bolsões internos e vias no entorno do parque Ibirapuera. Nos demais locais da cidade, vale a sinalização de regulamentação vigente.