Prefeitura fecha ponte do Limão no sentido centro para obras

A interdição para obras de recuperação da ponte do Limão, na zona norte, saiu da pista sentido bairro, com a conclusão da primeira etapa, e foi montada agora na pista sentido centro.

A expectativa da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) é de que o bloqueio perdure pelos próximos 21 dias. Neste período, as alças de acesso da marginal Tietê nos dois sentidos também estarão fechadas.

Os motoristas poderão seguir para o centro por uma faixa reversível que foi criada na pista sentido bairro da ponte do Limão ou utilizar as pontes Júlio de Mesquita Neto e Casa Verde como alternativa.

Uma fenda se abriu no pavimento da ponte no último dia 20 de novembro. Na pista sentido bairro o asfalto foi trocado por concreto. O mesmo será feito no sentido centro.