Nota Fiscal Paulista tem mais de R$ 110 milhões em créditos liberados

Mais de R$ 100 milhões em créditos foram liberados para os usuários cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista, na última quinta-feira (20). Deste montante, R$ 68,5 milhões são para consumidores e condomínios e R$ 41,9 milhões para entidades sem fins lucrativos. Os valores são referentes aos documentos fiscais registrados no 1º semestre de 2018.

Para transferir os créditos para uma conta bancária, basta fazer o login no aplicativo da Nota Fiscal Paulista e solicitar a opção desejada ou acessar o site portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/nfp. Os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias e permanecem à disposição no sistema por cinco anos, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período.

Sorteio de Natal

Neste mês de dezembro, consumidores e condomínios concorrem R$ 2 milhões no prêmio principal (nº 121), além dos outros 599 prêmios, que totalizam R$ 6,7 milhões (veja a tabela). As entidades beneficentes concorrem com 55 prêmios que somam R$ 1 milhão.

Para a extração nº 121 serão considerados os documentos fiscais das compras realizadas em agosto de 2018. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer ao sorteio. O resultado sai no dia 28 de dezembro, basta consultar o sistema por meio do CPF/CNPJ e senha cadastrada.