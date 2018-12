Metrô altera horário de funcionamento das estações durante o Natal

O Metrô de São Paulo vai alterar o horário de funcionamento das estações neste Natal.

Na segunda-feira (24), véspera do feriado natalino, a operação será semelhante ao esquema de circulação dos sábados. Isso significa que as estações vão fechar uma hora mais tarde.

Já na terça-feira (25), dia de Natal, o funcionamento será similar a um domingo, com os horários comuns que segue também durante a semana.

A circulação dos trens começa a funcionar mais cedo na quarta-feira (26), volta do Natal. Todas as estações das linhas 1-Azul, 2- Verde e 3-Vermelha vão abrir às 4h.

Leia mais:

Veja o que abre e fecha no feriado de Natal em São Paulo

A poucos dias do Natal, comércio do Brás tem fila antes mesmo de lojas abrirem

A medida foi adotada para dar conta dos usuários que chegam ou voltam para a cidade após o feriado natalino – especialmente aqueles que desembarcam pelos terminais rodoviários Tietê e Jabaquara (integrados à Linha 1-Azul), e Barra Funda (integrado à Linha 3-Vermelha).

Já na Linha 15-Prata, a abertura das estações Oratório e Vila Prudente segue o horário normal, às 4h40. No trecho entre as estações São Lucas e Vila União a circulação dos trens acontece das 6h às 20h.

Em caso de dúvidas, acesse a Central de Informações do Metrô pelo número 0800 770 7722, que atende diariamente, das 5h à meia-noite. Veja também, no site do Metrô, o horário fixo de cada estação.