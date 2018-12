Feriado natalino traz clima quente e chuvoso

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o clima nesse começo de feriado prolongado promete continuar bem quente e abafado. Nesta sexta-feira, a máxima será de 33ºC e a mínima de 22ºC, e no sábado continua quase na mesma temperatura, com máxima de 32ºC e 22ºC como mínima.

O calor só começa a dar uma pequena trégua no domingo, quando entra a temperatura em declínio: a máxima será de 27ºC, com mínima de 21ºC.

Já na segunda-feira, véspera de Natal, o clima começa a esfriar de fato. A máxima será 22ºC, com mínima de 19ºC.

Pancadas de chuva

O tempo abafado e parcialmente nublado deve vir acompanhado de pancadas de chuva, no período da tarde, durante todo o feriado prolongado. Hoje e no domingo a chuva deve vir forte, enquanto nos outros dias do feriado ela será isolada.