Ex-assessor de Flávio Bolsonaro não comparece a depoimento novamente

O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL) não compareceu ao depoimento remarcado para esta sexta-feira (21) no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Fabrício José Carlos Queiroz é investigado por causa de movimentações financeiras suspeitas flagradas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.

Nesta sexta-feira, o advogado dele foi até a Promotoria e disse que o cliente precisou ser internado para a realização de um procedimento com anestesia. A defesa se comprometeu a apresentar laudos médicos com a justificativa até o próximo dia 28.

O depoimento de Queiroz deveria ter ocorrido na última quarta-feira, mas foi desmarcado por ele alegando motivos de saúde.

Já o senador eleito Flávio Bolsonaro vai prestar esclarecimentos no dia 10 de janeiro.

Outras diligências serão realizadas, incluindo o depoimento dos familiares do investigado Fabrício Queiroz, no dia 08 de janeiro.