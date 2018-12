Veja aqui o resultado do Vestibular de Verão 2019 da PUC-SP

O resultado do Vestibular de Verão 2019 da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) foi divulgado nesta segunda-feira (17). As matrículas deverão ser feitas até quinta-feira, entre os dias 18 e 20 de dezembro. Haverá ainda outras cinco chamadas, nos dias 8, 15, 29 de janeiro e 4 e 14 de fevereiro. Veja aqui o resultado.

Os documentos que deverão ser apresentados no momento da matrícula estão listados na página 13 do Manual do Candidato. Mais informações no site da PUC-SP.