Previsão do tempo: Temperatura sobe e bate 33°C em São Paulo

Na última semana da primavera, o clima quente e abafado já anunciam a chegada do verão 2019. Esta segunda-feira (17) registrou uma média de temperatura de 33,8°C na capital paulista.

A terça-feira (18) segue o padrão dos últimos dias, com sol, calor e baixos índices de umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), os termômetros devem variar entre mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Entre o fim da tarde e o início da noite, podem ocorrer pancadas de chuva com intensidade forte, elevando assim o potencial para a formação de alagamentos e quedas de árvores.