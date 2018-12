Menina de 3 anos é estuprada na Índia e está em estado grave

Uma criança de três anos foi estuprada neste domingo (16) no condomínio em que vive, em Nova Délhi, na Índia e está hospitalizada em estado grave.

O autor do abuso é um segurança do lugar foi detido pela polícia. A menina foi encontrada inconsciente e sangrando nas escadas do condomínio localizado no bairro de Bidanpur, em Nova Délhi.

Segundo autoridades locais, 52% das crianças indianas já sofreram abusos sexuais. Em 2016, foram registrados 19.765 estupros no país. A cada 155 minutos, um menor de 16 anos sofre violência na nação asiática e a cada 13 horas, uma criança de até 10 sofre agressões.

O caso ocorreu no dia em que se completaram seis anos do estupro de uma estudante em um ônibus por sete homens, entre eles o motorista. O episódio chamou a atenção para a frequência de casos de violência sexual no país.