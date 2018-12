Saiba quando começam as inscrições para o Sisu 2019

O prazo de inscrição para o primeiro semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) vai de 22 a 25 de janeiro de 2019. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2018, não tenham obtido nota zero na redação e não tenham realizado a prova como "treineiros".

Para se inscrever, o candidato precisa do seu número de inscrição e senha cadastrados no Enem de 2018. É necessário, no entanto, estar atento aos documentos exigidos pelas instituições para a efetivação da matrícula, em caso de aprovação.

É permitido, durante o período de inscrição, modificar suas opções quantas vezes julgar conveniente. Será considerada válida a última inscrição confirmada.

Nota de corte

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

Essa é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada. A nota de corte só será informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição. Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados.

Veja o cronograma: