Youtuber Christian Figueiredo e participante do De Férias com o Ex esperam primeiro filho

O youtuber Christian Figueiredo, do canal Eu Fico Loko, vai ser papai! Ele anunciou a gravidez de sua namorada, a modelo e cantora Priscila D'Ávila Machado, a Zoo, nesta segunda-feira (17). Zoo é conhecida do público pela participação na segunda edição do reality show "De Férias com o Ex", da MTV.

Christian, 24 anos, divulgou a novidade, que já vinha sendo ventilada nas redes sociais, nesta segunda-feira (17), com um vídeo no Instagram. "Uma NOVA VIDA, uma extensão da MINHA VIDA… Que loucura! Agora tudo tem um propósito maior, um motivo maior e um único objetivo, te ver feliz! Faltam mais ou menos 4 meses pra você mostrar seu rostinho pra gente", disse ele.

Ele e Zoo, 25, começaram a namorar em março deste ano, com diversas participações dela nos vídeos de Christian. O youtuber prometeu revelar mais detalhes sobre a criança na próxima quinta-feira, dia 20.