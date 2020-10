Os signos do zodíaco que mais lutam contra o mundo

Alguns signo do zodíaco são corajosos e não se conformam com pouco. Sendo assim, eles estão preparados para lutar contra o mundo para fazer o que realmente desejam. Confira:

Áries

O ariano odeia se sentir limitado e ele não aceita encaixar onde todos fazem o mesmo. Ele buscará crescer, alterar todas as estruturas ao seu redor e se movimentar para tentar crescer. Tudo isso faz com que, desde cedo, ele comece a lutar contra o mundo.

Leão

O leonino possui uma energia poderosa para ir atrás do que deseja para si e pode definir isso quando todos ao seu redor ainda estão em dúvida. Ele é decidido, criativo e não admite ficar “preso” onde não sente que terá oportunidade de crescer. Ele lutará para nunca deixar que o inferiorizem e pode até ser acusado de soberba.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano nasce acreditando muito na sua própria verdade e quer ser o guia da sua missão. A autodescoberta e a liberdade são fundamentais para este signo que quer conhecer o mundo e sair do lugar. Por mais que pessoas ou situações tentem atá-lo, ele lutará contra isso e uma hora ou outra buscará o que deseja.

Aquário

O aquariano é rebelde e não se conforma em permanecer no mesmo lugar ou com as mesmas ideias. Ele lutará contra o mundo se preciso e buscará destruir os padrões que o impedem de ser o que deseja realmente. A verdade o liberta e ele não tem medo de ir atrás dela.