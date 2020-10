Este é o segredo para fazer a deliciosa lasanha típica da casa da vovó

A lasanha da casa da vovó sempre é a melhor, certo? As vezes chegamos a pensar que há um segredo oculto que elas não nos contam para fazer um prato tão delicioso. No entanto, há algumas dicas que você pode colocar em prática para fazer a deliciosa lasanha típica da casa da vovó.

Um dos truques que elas não nos contam, por exemplo, é a quantidade do queijo. O produto é a cereja do topo do bolo. É ele que permite deixar a lasanha com um sabor perfeito. Por isso, a recomendação é colocar bastante queijo seja ralado ou mussarela na camada superior da lasanha. Isso fará toda a diferença.

