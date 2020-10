Tudo o que você precisa saber sobre sucos verdes antes de incluí-los em sua dieta

Nos últimos anos, o consumo de sucos verdes tornou-se cada vez mais famoso devido aos muitos benefícios para a saúde que eles trazem. No entanto, para incluir essas bebidas em sua dieta, há certos fatores que você precisa entender.

Muitas vezes tem sido falado sobre esses sucos como bebidas milagrosas para perda de peso — no entanto, isso não é tão verdade, pois tudo vai depender do que você escolher para prepará-lo.

Para a perda de peso, o mais importante é comer uma dieta equilibrada que seja sustentável ao longo do tempo e não uma dieta de apenas alguns dias.

Nesse sentido, podemos pensar que sucos feitos com vegetais e frutas podem fazer parte do nosso estilo de vida. Mas lembre-se que há uma grande diversidade de ingredientes para prepará-los que influenciam nossos corpos de forma diferente.

Mas, como um suco cheio de vitaminas e minerais não é igual a uma dieta equilibrada. É importante entender que, uma dieta saudável deve manter a ingestão adequada dos três macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas.

Esses sucos geralmente contêm várias frutas em grandes quantidades, o que, no consumo diário, representa uma ingestão de açúcar sem ingerência.

Se você está procurando perder peso, isso certamente não vai ajudar muito. Além disso, do ponto de vista da saúde do corpo, pode haver alterações glicêmicas.

Isso não significa que sucos verdes são ruins, pelo contrário, suas vitaminas e minerais são altamente benéficos.

Esses são alguns dos benefícios de beber sucos verdes

Eles contêm antioxidantes

Tanto frutas quanto vegetais são positivos para combater radicais livres e prevenir a oxidação. Portanto, previnem o envelhecimento precoce e o câncer.

Rico em fibras

Muitas frutas e legumes contêm um alto teor de frutas, o que ajudará a regular a digestão e o trânsito intestinal.

Melhorar o sistema imunológico

Como já mencionamos, eles fornecem várias vitaminas e minerais, de forma que melhorem a saúde e o sistema imunológico.

Desvantagens

Danos estomacais

Isso não é muito provável a menos que você exagera no consumo desses sucos. Algumas frutas e legumes causam irritação e gastrite quando consumidos demais.

Calorias

Como mencionado acima, é fácil exagerar a quantidade de açúcar para o nosso corpo e ter dificuldade em perder peso.

Excesso de fibra

Se você beber muitos sucos destes, é provável que você os supere na fibra e isso causará flatulência, inchaço e outros desconfortos estomacais.

Como fazer sucos verdes 100% saudáveis?

A primeira coisa que você precisa ser claro prestes a aproveitar ao máximo os sucos verdes é exatamente qual é o seu objetivo.

Você pode beber sucos verdes de todos os tipos, desde que eu não saiba diariamente e muito. Isso não será negativo a menos que você tenha alguma patologia que contra-ataca essas bebidas.

Se você quiser perder peso, opte por sucos verdes que contenham apenas vegetais. Dessa forma, você pode tomá-los constantemente e receber excelentes nutrientes.

Leve-os na hora do dia para você. Muitos recomendam-nos antes do café da manhã, no entanto, há também aqueles que afirmam que são ideais para antes de um treino forte.

Fonte: Nueva Mujer