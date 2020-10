Os signos que por mais que sintam vontade, não mandam indireta para o ex

Depois que são decepcionados e um relacionamento amoroso chega realmente ao fim, alguns signos do zodíaco dificilmente mandarão indiretas para o ex. Confira quais são:

Áries

Por mais que para muitas coisas o ariano seja um eterno adolescente, o ariano gosta de deixar suas más experiências para trás. Por isso, ele dificilmente mandará indiretas para prejudicar ou se já não tem mais nenhum interesse romântico no outro. Ele evita ao máximo ficar estagnado e gosta de se movimentar, o que faz esse tipo de atitude parecer um retrocesso.

Libra

O libriano prefere sempre manter a boa reputação e o contato com as pessoas por mais que elas já não estejam mais ao seu lado. Por isso, mesmo que sinta vontade, ele não mandará indiretas para aqueles que o fizeram sofrer e prefere focar no futuro. Este signo prefere ficar calado e não se manifestar, do que atrair conflitos para si.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano pode ser muito crítico e não tem medo de assumir as consequências daquilo que diz. No entanto, ele também é desapegado e prefere mostrar que mudou; continuar mandando indiretas e não aceitar a oportunidade de viver o novo livre de todas as mágoas não faz seu estilo. Ele prefere partir para novas experiências depois que se frustra e que todos vejam que ele virou a página.

Peixes

Por mais que muitos deste signo vivam em eterna nostalgia, podendo até se perderem nas boas recordações do passado, alguns piscianos não irão se permitir sofrer novamente. Isso acontece especialmente quando estas pessoas deixam sua sensibilidade em segundo lugar e se refugiam em seu lado mais racional para não voltar a dar mais uma chance. Nestes casos, o silêncio será o melhor amigo.