Efeitos de gradiente no cabelo castanho para um look elegante

As técnicas que permitem aos coloristas criar gradientes no cabelo têm sido uma das mais pedidas no último ano. Por ser um dos efeitos que requerem menos manutenção, continuarão na tendência durante a primavera.

Se você quiser saber qual tom é ideal para iluminar seu rosto e complementar seu tom de pele, continue lendo o guia do portal Nueva Mujer sobre os efeitos degradados no cabelo.

Esta temporada é quando podemos pensar em fazer uma mudança de visual, não apenas por causa da mudança de temporada, mas também porque começamos a ter vários compromissos de fim de ano.

É por isso que pesquisamos quais tonalidades mais combinam com cabelos castanhos e que você pode começar a carregar a partir de agora para dar luz, volume e dimensão ao seu look.

Leia também

Efeitos degradados no cabelo que serão tendência na primavera

Balaiagem

Smokey

Degradê com tons vermelhos

Blackberry

Foilyage