Aplicativo WhatsApp: ativando o bloqueio por impressão digital no Android

No começo do ano, foi liberada a opção de desbloqueio do WhatsApp com o Touch ID e Face ID que funciona como uma camada extra de segurança para os usuários.

E uma opção similar de autenticação também permite que o usuário desbloqueie o WhatsApp com sua impressão digital ao usar celulares com o sistema Android.

Como revelado pelo blog da plataforma, o funcionamento do recurso é bem simples e rápido de ativar, fornecendo mais segurança.

Descubra novos recursos que serão liberados em breve:



Para ativar, toque em Configurações > Conta > Privacidade > Bloqueio por impressão digital. Ative Desbloquear com impressão digital e confirme sua impressão digital. Confira:

Reprodução

Com informações do blog da plataforma

