Tecnologia: de alta resistência, Samsung apresenta novo Galaxy XCover Pro no Brasil

A Samsung apresentou, nesta terça-feira (20), o novo Galaxy XCover Pro no Brasil. Como revelado, por meio de comunicado, o “smartphone foi projetado e desenvolvido para pessoas que atuam na linha de frente em empresas de diferentes setores da indústria, como varejo, manufatura, saúde e logística, e também para praticantes de esportes de aventura, viajantes que enfrentam ambientes desafiadores ou para quem deseja um dispositivo com mais robustez”.

Idealizado com um design leve e fino, mas resistente, o dispositivo facilita a comunicação por meio de seus recursos e aumenta o nível de segurança com uma estrutura robusta, que permite o manuseio e toque na tela de 6,3 polegadas até mesmo com as mãos molhadas ou utilizando luvas.

Processador: Exynos 9611 (2GHz Octa-core)

4GB de memória RAM

64GB de armazenamento interno (expansível até 512GB com cartão MicroSD)

Sistema operacional Android 10.0

A Samsung desenvolveu o Galaxy XCover Pro com IP68, que assegura resistência a água e poeira. O smartphone é capaz, também, de suportar quedas de até 1,5m e conta com certificação militar, passando por 21 testes da MIL-Standard.

Ainda de acordo com as informações, o Galaxy XCover Pro tem bateria de longa duração de 4.050 mAh. O usuário ainda pode contar com o carregamento rápido (15W) ou até mesmo trocar a bateria.

Na parte frontal, um sensor de 13 MP assegura selfies com excelente qualidade. Na parte traseira, a lente principal de 25MP proporciona imagens nítidas, enquanto o sensor ultra-wide de 8MP é capaz de capturar imagens mais amplas.

Disponível na cor preta, o Galaxy XCover Pro pode ser encontrado na loja online da Samsung a partir da próxima terça-feira (27), às 12h (de Brasília), com preço sugerido de R$ 2.799,00 como promoção de lançamento durante a próxima semana e o mês de novembro.

“Após este período, o preço sugerido será de R$ 3.199,00. O início da comercialização nas lojas físicas está previsto para o início de novembro”, completou.

