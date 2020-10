Os signos que formam casais que conhecem os defeitos um do outro como ninguém

Alguns signos do zodíaco podem sentir que conhecem um ao outro profundamente, identificando também os defeitos, especialmente quando se aproximam para construir um vínculo amoroso profundo. Confira quais são:

Áries e Touro

Enquanto o ariano vive de forma rápida, o taurino prefere ser constante e firme em seus passos. É bem comum que estes dois não se levem bem logo de cara. No entanto, quando desejam ter um relacionamento amoroso, são capazes de conhecer e até prever os defeitos um do outro. Eles fazem esforços individuais e intuitivamente saberão os pontos que precisarão ser entendidos para que o amor seja possível e se desenvolva.

Gêmeos e Aquário

Estes signos podem se atrair de forma espontânea; procuram, dividem e se esforçam para conhecer um ao outro. Esta relação funciona como um espelho, no qual as debilidades são reveladas e cada um se identifica também com elas. Podem ter dificuldade de estabelecer algo profundo e estável, mas podem desenvolver com o tempo e maturidade a relação sentimental.

Descubra mais sobre outros casais do zodíaco:

Câncer e Capricórnio

Por mais que tratem os assuntos do coração de forma muito diferente, este casal se conhece instintivamente. Sua atração se baseia muito na admiração com relação às qualidades opostas e os defeitos que, por mais que fiquem claros, podem ser resolvidos e relevados quando ambos aprendem o tato e paciência. Os dois buscam a estabilidade e o bom entendimento, o que os favorece mesmo nos momentos mais difíceis.

Sagitário e Libra

Por mais que possam se iludir bastante um com o outro devido à intensa atração e compatibilidade, estes signos também conhecem suas afinidades com desrespeito aos defeitos. Quando se abrem para descobrir novas formas de autoconhecimento e diálogo começam a se compreender melhor, expandido juntos os desejos e futuro do relacionamento.