Nova expansão, Two Point Hospital: Culture Shock já está disponível em português no Steam

A 5ª e nova expansão de Two Point Hospital, Choque Cultural (Culture Shock), já está disponível em português (PT BR) no Steam.

Como revelado, custando R$ 19,99, a nova expansão também conta com um desconto de 10% válido até 27 de outubro de 2020.

“Em Two Point Hospital, aclamado simulador de gerenciamento, os jogadores assumem o papel de administradores de hospitais para construir um império épico de saúde no incomum Condado de Two Point, personalizando hospitais, pesquisando doenças nada convencionais, curando pacientes e treinando equipes problemáticas”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, Two Point Hospital e todas as suas expansões estão disponíveis totalmente em português do Brasil na versão para Steam.

“Qualquer conteúdo futuro receberá tradução para o idioma local, e uma atualização para consoles e outras plataformas virá no futuro”, completou. Confira:

Com informações da SEGA

