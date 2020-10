Nave Osiris da NASA toca com sucesso gigantesco Bennu; asteroide pode atingir a Terra

A Agência Espacial Americana (NASA) informou, nesta terça-feira (20), que a nave espacial Osiris obteve sucesso em sua missão de pousar no gigantesco asteroide Bennu (101955 Bennu).

A nave vai coletar poeira e grãos de seixo com seu braço robótico e disparar seus propulsores, a fim de sair da órbita do asteroide. Com um diâmetro de aproximadamente 493 metros, Bennu é observado extensivamente pela instituição.

Como revelado pela Agência Brasil, com informações da NASA, se tudo der certo, Osiris retornará à Terra em 2023.

Localizado atualmente a mais de 321 milhões de quilômetros da Terra, Bennu é um asteroide antigo e bem preservado.

Atualmente, ele está em rota de colisão com o nosso planeta e é considerado ‘potencialmente perigoso’ pelos cientistas.

Ainda segundo a agência, todos os dados de telemetria da espaçonave indicam que o procedimento foi executado conforme o esperado.

No entanto, levará cerca de uma semana para a equipe confirmar a quantidade de amostra (objeto de estudo) que a espaçonave coletou. Caso necessário, será realizado uma segunda tentativa.

Com informações da Agência Brasil/NASA

