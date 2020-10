La Casa De Papel: O spoiler que pode explicar transformação de atriz comparada ao personagem Gollum de 'O Senhor dos Anéis'

Não passa um dia sem que a quinta e última parte de “La Casa De Papel” dê o que falar nas redes sociais e cada vez mais fotos abrem espaço para as mais diversas teorias. Desta vez, quem está confirmando possíveis spoilers é Najwa Nimri, que interpreta a Inspetora Alicia Sierra no sucesso espanhol.

Recentemente, a atriz revelou em uma entrevista que além de reviravoltas triplas, os fãs se surpreenderam com a intensa transformação do seu personagem.

“Na última semana que estivemos gravando foram sete dias muito intensos. Uma bestialidade. A palavra é bestial. A palavra é GORE. Teve momentos da gravação que diziam que eu parecia Gollum, o Koldo (diretor) morria de rir. Quando digo Gollum, é Gollum, para que você tenha ideia da decomposição de tudo”, explicou fazendo alusão ao famoso personagem de JRR Tolkien.

No seu instagram, a espanhola acaba de publicar foto com um bebê. Enquanto alguns fãs afirmam que se trata das gravações da série, outros explicam que na verdade ela apenas se reencontrou com a sobrinha.

We went from this to this within seconds someone tell @Najwa_Nimri her preciousness is too much for the human heart. I love her so fucking much my heart could explode 💘😭💘 pic.twitter.com/iDZ8cwLhLm

— Alia♡Njw🦄 (@TeAmoNajwa_) October 21, 2020