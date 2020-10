É seguro viajar de avião nesta época de pandemia?

Viajar de avião significa estar um lugar fechado por horas com a possibilidade de contato próximo com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Isso leva muita gente a questionar se é seguro fazer viagens aéreas nesta época de pandemia. Segundo o estudo “Riscos de Covid-19 durante as viagens aéreas”, publicado na revista científica Jama (sigla em inglês para Jornal da Associação Médica Americana), o risco de contrair a covid-19 durante viagens aéreas é menor do que em um prédio de escritórios, na sala de aula, no supermercado ou no trem.

Isso porque o ar da cabine é renovado a cada 3 minutos. Metade desse fluxo vem de fora e a outra metade é reciclada por meio de filtros Hepa, sistema de alta eficiência usado em salas de cirurgia, que retém 99,9% dos vírus, explica o estudo. O ar circula do teto para baixo, em direção às saídas no nível do chão, realizando, portanto, um percurso que se limita à mesma fileira de assentos (veja ilustração abaixo, com texto em inglês). Isso torna menos provável a propagação de partículas respiratórias entre diferentes fileiras, afirmam os pesquisadores de instituições americanas e suíças. Além disso, os encostos dos bancos fornecem uma barreira física parcial, e a maioria das pessoas permanece relativamente imóvel, com pouco contato face a face.

Reprodução de ilustração do estudo “Riscos de Covid-19 durante as viagens aéreas”/revista Jama

Para evitar contato com passageiros infectados, uso de máscara é essencial

Segundo a pesquisa, o risco maior é proveniente do contato com outros passageiros que possam estar infectados – o que pode ser reduzido pelo uso de máscaras. Até o momento, porém, foram registrados apenas 42 casos suspeitos ou confirmados de transmissão de covid-19 em aviões em todo o mundo, ressalta o artigo. Máscaras tipo N95 são recomendadas para pessoas que fazem parte do grupo de risco. Os demais viajantes podem utilizar máscara de tecido ou cirúrgica e trocá-la sempre que ficar umedecida. A higiene das mãos também precisa ser frequente.

As três principais companhias nacionais, Gol, Latam e Azul, exigem o uso de máscaras e criaram procedimentos no embarque e desembarque, que agora é feito por fileiras para evitar tumulto na entrada e saída do avião. A ocupação das aeronaves, no entanto, não sofreu restrições, diferentemente de cias aéreas como a americana Delta, por exemplo, que disse planejar manter os assentos do meio vazios até janeiro. A medida não é apoiada pela Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo), que a considera economicamente inviável.

Para as viagens aéreas, o estudo da revista Jama recomenda:

usar máscara,

não viajar se não se sentir bem,

limitar a bagagem de mão,

manter distância de outras pessoas sempre que possível,

informar a equipe de alguém estiver indisposto,

se houver um bocal de ar suspenso, deixo-o direcionado para sua cabeça e mantenha-o aberto,

fique sentado e siga as instruções da tripulação,

lave ou desinfete as mãos com frequência e evite tocar no rosto.

