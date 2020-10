WhatsApp: app de mensagens trabalha em nova melhoria para os usuários

O WhatsApp trabalha em uma nova tela, com informações mais completas sobre o WhatsApp Business, segundo aplicativo.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a melhoria ainda está em desenvolvimento e será liberada em breve para os usuários.

Já neste mesmo espaço, utilizando a versão de negócios, o usuário pode gerenciar facilmente utilizando várias ferramentas simples. Confira captura:

WABetaInfo

Nova função

O WhatsApp também está implementando um suporte dentro do aplicativo de mensagens. Com isso, relatar problemas será mais fácil no futuro.

Depois de solicitar ajuda, o usuário receberá uma mensagem em um chat do ‘Suporte’, permitindo a comunicação com o técnico da plataforma.

A novidade já consta em uma recente atualização beta para o sistema Android. O recurso estará disponível em uma atualização em breve.

