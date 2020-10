Receita para verdadeiros chocólatras: cookies de chocolate com 3 ingredientes

Chegou até aqui porque é um verdadeiro amante do chocolate? Ótimo, pois é bem provável que você se apaixone pela receita de Cookies de chocolate com 3 ingredientes. Confira como fazer as famosas bolachas americanas com as dicas do site “Rebanando”.

Ingredientes

70g de Nutella

70g de farinha com fermento

1 ovo

Você também pode se interessar em:

Modo de preparo

Aqueça o forno a 180º, misture os 3 ingredientes com o auxílio de uma batedeira até obter a consistência da massa do biscoito e que também se possa manipular com uma colher.

Com uma colher de chá fazemos bolinhas e as depositamos em uma assadeira. Esmague levemente um por um e asse por 7 minutos. Depois de prontos, deixamos esfriar por 10 minutos.

LEIA TAMBÉM