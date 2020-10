Os signos que estão com um maior poder de atração

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco contarão com um maior poder de atração que pode ser usado a seu favor. Confira quais são:

Áries

Momento que você se mostra ainda mais autêntico e se destaca aos demais, podendo atraí-los facilmente. Apenas tenha cuidado com compartilhar verdades e segredos importantes com pessoas que não são tão confiáveis. Reflita sobre a vida e fique atento a tudo aquilo que não pode ser expresso por palavras; respostas importantes chegam.

Touro

Seu pode de atração aumenta e seu efeito é maior em pessoas que são opostos ou não dividem tanto em comum. É uma boa hora para se adaptar e conhecer coisas novas, sem deixar de levar adiante suas ideias poderosas.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Seu poder de comunicação e atração aumentarão, especialmente se você estimular a própria confiança. Por mais que a vontade seja de organizar e cuidar de tudo, é importante se abrir a experiências que podem ser intensas, mas também muito importantes.

Leão

Você fica radiante e as melhores características da sua personalidade se destacam. É momento de não temer seu poder de atração e se conectar com as pessoas que o fazem se sentir bem e em casa. O amor próprio pode atrair acontecimentos ainda mais benéficos.

Sagitário

Neste momento, você atrai e algumas pessoas não conseguem tirar os olhos de você. Aumente sua percepção para descobrir quem pode estar espiando ou admirando-o de longe. Você tem potencial e se manter a energia positiva poderá fazer o que quiser, sempre confiando naquilo que sente e na intuição.